«Селтикс» предложили «Нетс» Брауна и Уайта с пиком за Дюрэнта. «Бруклин» отказался и потребовал добавить Смарта

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«Селтикс» сделали «Нетс» предложение по обмену звездного форварда Кевина Дюрэнта.

Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, «Бостон» построил свое предложение вокруг свингмена Джейлена Брауна, добавив к нему защитника Деррика Уайта и драфт-пик.

«Бруклин» отказался и выступил с контрпредложением, назвав приемлемый для себя вариант сделки. Клуб требует Брауна, разыгрывающего Маркуса Смарта, драфт-пики и игрока ротации.

Ранее появилась информация, что бостонский клуб считает форварда Джейсона Тейтума недоступным для обсуждения. В теории в дополнение к Брауну клуб может добавить три незащищенных выбора в первом раунде драфта (2025, 2027 и 2029) и два обмена пиками (2024 и 2026).

У 25-летнего Брауна осталось два года и 56 миллионов долларов по текущему контракту.

Дюрэнт в межсезонье-2022 выразил желание продолжить карьеру в другом клубе.

Куда может перейти Дюрэнт? Разбираем самые вероятные варианты обмена  

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