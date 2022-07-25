«Бостон» включился в переговоры по обмену Кевина Дюрэнта

«Селтикс» оказались в числе команд, которые ведут переговоры о возможном приобретении звездного форварда «Нетс» .

Об этом сообщает ESPN со ссылкой на источники.

на данном этапе не опережает других претендентов на Дюрэнта, но возможность включить в сделку свингмена в качестве основы своего предложения в теории дает команде неплохие шансы.

Известно, что «Майами», «Финикс» и «Торонто» в той или иной степени проявляют интерес к Дюрэнту, но «Селтикс» также регулярно контактируют с «Нетс», информируют источники.

«Бостон» считает лидера команды Джейсона Тейтума недоступным для обсуждения, но в дополнение к Брауну клуб может добавить три незащищенных выбора в первом раунде драфта (2025, 2027 и 2029) и два обмена пиками (2024 и 2026).

У 25-летнего Брауна осталось два года и 56 миллионов долларов по текущему контракту.

Куда может перейти Дюрэнт? Разбираем самые вероятные варианты обмена