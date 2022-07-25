Рашид Уоллес не присоединится к тренерскому штабу «Лейкерс»

Теги Рашид Уоллес Лейкерс НБА Дарвин Хэм Баскетбол

Бывшая звезда НБА Рашид Уоллес не войдет в штаб нового главного тренера «Лейкерс» Дарвина Хэма, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Клуб вел переговоры с тренером, но не достиг соглашения.

Четырехкратный участник Матча всех звезд провел сезон-2021/22 в Университете Мемфиса в качестве помощника главного тренера Анферни Хардуэя.

Уоллес и Хэм были партнерами по команде в «Детройте» и вместе стали чемпионами НБА в 2004 году.

Приход Рашида Уоллеса в «Пистонс» сделал их чемпионами НБА. Рассказываем о главном блокбастере дедлайна обменов в XXI веке

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