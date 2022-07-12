Андре Игудала: «Рашид Уоллес был бы в Топ-5 игроков сегодняшней НБА, он лучше Янниса»

Ветеран высоко оценил игру чемпиона НБА-2004 в составе .

«Рашид Уоллес, вероятно, мог бы войти в пятерку лучших игроков НБА за десятилетие. Он просто решил, что добьется всего. Он бросал трехочковые с середины площадки. Даже не так, он бросал с середины площадки и левой, и правой рукой.

Если бы Рашид Уоллес играл в сегодняшней НБА, он был бы в пятерке лучших игроков. Он был бы лучше, чем Яннис, а я люблю Янниса», – заявил Игудала.

Уоллес реализовал за карьеру 1086 (33,6%) трехочковых бросков в регулярном чемпионате, а также 190 (35,2%) – в плей-офф НБА.

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