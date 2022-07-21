Кендрик Перкинс: «Энтони Дэвис станет MVP следующего сезона»

Чемпион НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс сделал смелый прогноз по поводу награды MVP следующего сезона.

«Все согласятся с тем, что Энтони Дэвис сейчас входит в пятерку самых талантливых игроков. Если Энтони Дэвис здоров, то он мой кандидат на награду MVP следующего сезона. Думаю, что ему есть что доказать.

Энтони Дэвис, на мой взгляд, является одним из самых мастеровитых бигменов, когда-либо игравших в баскетбол. В его арсенале есть все, что нужно для атаки и защиты. Я вижу мотивированного Энтони Дэвиса, я вижу Дарвина Хэма, который вставит ключ в его спину, я вижу , ассистента главного тренера, и я думаю, что станет самым ценным игроком следующего сезона», – заявил Перкинс.

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