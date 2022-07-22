Дарвин Хэм: «Работаем над тем, чтобы заполучить Рашида Уоллеса»

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Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм подтвердил, что все еще работает над тем, чтобы заполучить Рашида Уоллеса в свой штаб.

«Мы над этим работаем. Пытаемся заполучить его в наши ряды, его и нескольких других кандидатов. Но да, Шид был со мной, когда я был главным тренером в D-лиге, и помогал мне с тренировочным лагерем», – сказал Хэм.

Уоллес и Хэм были партнерами по команде в «Детройте» и вместе стали чемпионами НБА в 2004 году.

Четырехкратный участник Матча всех звезд провел сезон-2021/22 в Университете Мемфиса в качестве помощника главного тренера Анферни Хардуэя.

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