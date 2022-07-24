Рашид Уоллес вряд ли присоединится к «Лейкерс»

с высокой долей вероятности не смогут назначить тренером-ассистентом, сообщает Sportando.

Ранее главный тренер калифорнийцев подтвердил, что клуб работает над переходом Уоллеса.

Четырехкратный участник Матча всех звезд провел сезон-2021/22 в Университете Мемфиса в качестве помощника главного тренера .

Уоллес и Хэм были партнерами по команде в и вместе стали чемпионами НБА в 2004 году.

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