Рашид Уоллес вряд ли присоединится к «Лейкерс»

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«Лейкерс» с высокой долей вероятности не смогут назначить Рашида Уоллеса тренером-ассистентом, сообщает Sportando.

Ранее главный тренер калифорнийцев Дарвин Хэм подтвердил, что клуб работает над переходом Уоллеса.

Четырехкратный участник Матча всех звезд провел сезон-2021/22 в Университете Мемфиса в качестве помощника главного тренера Анферни Хардуэя.

Уоллес и Хэм были партнерами по команде в «Детройте» и вместе стали чемпионами НБА в 2004 году.

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