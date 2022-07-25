Деджонте Мюррэй: «Трэй Янг хотел, чтобы я перешел в «Хоукс», так же сильно, как и я»

Защитник Деджонте Мюррэй уверен, что ему будет несложно адаптироваться в «Атланте» и играть в связке с .

«Мы оба живем баскетболом. Мы переписывались каждый день – о жизни, баскетболе, заботе о семье, создании командной химии. Он увлечен баскетболом и очень умен. Он готов сделать все возможное, чтобы победить. Он тоже игрок уровня Матча всех звезд и трудяга.

Он хотел, чтобы я перешел в «Хоукс», так же сильно, как и я. Они уже построили культуру в команде. Это братство. Мне будет несложно адаптироваться. Я много работаю и могу адаптироваться к любой среде, благодаря своему стилю игры и готовности учиться и работать», – сказал Мюррэй.

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