Деджонте Мюррэй: «Чувствую себя свободным, чувствую, что кому-то нужен»

Защитник «Хоукс» Деджонте Мюррэй продолжил делиться мыслями по поводу обмена из «Сан-Антонио» в клуб из Атланты.
«Чувствую себя свободным, чувствую, что кому-то нужен.
Впереди лучший сезон и радость, я обещаю», – написал Мюррэй.
Один из поклонников «Сперс» обратился к Деджонте в твиттере: «К сожалению, ты оказался совсем не таким, как я думал».
«Критики должны мотивировать», – написал Мюррэй.
Участник Матча звезд-2022 ранее написал: «Сперс» будут проигрывать следующие 15 лет».
Джеймс Харден – все еще свободный агент. Разве он уходит из «Филадельфии»? И при чем тут бывший совладелец клуба?