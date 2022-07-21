Деджонте Мюррэй: «Чувствую себя свободным, чувствую, что кому-то нужен»

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Защитник «Хоукс» Деджонте Мюррэй продолжил делиться мыслями по поводу обмена из «Сан-Антонио» в клуб из Атланты.

«Чувствую себя свободным, чувствую, что кому-то нужен.

Впереди лучший сезон и радость, я обещаю», – написал Мюррэй.

Один из поклонников «Сперс» обратился к Деджонте в твиттере: «К сожалению, ты оказался совсем не таким, как я думал».

«Критики должны мотивировать», – написал Мюррэй.

Участник Матча звезд-2022 ранее написал: «Сперс» будут проигрывать следующие 15 лет».

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