Деджонте Мюррэй: «Чувствую себя свободным, чувствую, что кому-то нужен»

Защитник «Хоукс» продолжил делиться мыслями по поводу обмена из в клуб из Атланты.

«Чувствую себя свободным, чувствую, что кому-то нужен.

Впереди лучший сезон и радость, я обещаю», – написал Мюррэй.

Один из поклонников «Сперс» обратился к Деджонте в твиттере: «К сожалению, ты оказался совсем не таким, как я думал».

«Критики должны мотивировать», – написал Мюррэй.

Участник Матча звезд-2022 ранее написал: «Сперс» будут проигрывать следующие 15 лет».

Джеймс Харден – все еще свободный агент. Разве он уходит из «Филадельфии»? И при чем тут бывший совладелец клуба?