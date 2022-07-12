Деджонте Мюррэй – о дуэте с Трэем Янгом: «Соперникам придется выбирать меньшее из двух зол»

Новобранец «Атланты» поделился ожиданиями от совместной игры с лидером команды .

«Первое, нашим оппонентам придется отказаться от сдваивания. Очень важный фактор в этой лиге. В нашей команде будет сразу двое парней, так что соперникам придется выбирать меньшее из двух зол.

Мы с Трэем любим баскетбол, в нас есть состязательный дух. Он добивался определенного успеха в плей-офф... Конечная цель – выигрывать матчи, выигрывать чемпионаты», – заявил Мюррэй.

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