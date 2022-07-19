Деджонте Мюррэй: «Сперс» будут проигрывать следующие 15 лет»

Новобранец «Атланты» скептически отозвался о перспективах своей бывшей команды, .

«Лети, маленькая птичка. Удачи с проходом во второй раунд. Мы хотя бы получили драфт-пики и собираемся строить команду вокруг Келдона Джонсона», – написал один из болельщиков в твиттере.

«Система устроена так, что вы будете проигрывать следующие 15 лет. Эта проблема больше, чем сам баскетбол», – ответил Мюррэй.

Ранее баскетболист поблагодарил «Сперс» за то, что они обменяли его в преддверии перестройки.

За Мюррэя «Сан-Антонио» получил форварда Данило Галлинари, которого почти сразу же отчислил, а также несколько драфт-пиков первого раунда.

Джеймс Харден – все еще свободный агент. Разве он уходит из «Филадельфии»? И при чем тут бывший совладелец клуба?