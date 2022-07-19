Деджонте Мюррэй: «Сперс» будут проигрывать следующие 15 лет»

Новобранец «Атланты» Деджонте Мюррэй скептически отозвался о перспективах своей бывшей команды, «Сан-Антонио».
«Лети, маленькая птичка. Удачи с проходом во второй раунд. Мы хотя бы получили драфт-пики и собираемся строить команду вокруг Келдона Джонсона», – написал один из болельщиков в твиттере.
«Система устроена так, что вы будете проигрывать следующие 15 лет. Эта проблема больше, чем сам баскетбол», – ответил Мюррэй.
Ранее баскетболист поблагодарил «Сперс» за то, что они обменяли его в преддверии перестройки.
За Мюррэя «Сан-Антонио» получил форварда Данило Галлинари, которого почти сразу же отчислил, а также несколько драфт-пиков первого раунда.
Джеймс Харден – все еще свободный агент. Разве он уходит из «Филадельфии»? И при чем тут бывший совладелец клуба?