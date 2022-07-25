«Пэйсерс», «Никс» и «Джаз» обсуждали с «Лейкерс» возможный обмен Расселла Уэстбрука

, и «Юта» входят в число команд, которые вели переговоры с «Лейкерс» по поводу возможного обмена с участием и драфт-пиков, сообщает The Athletic.

Все три команды готовы взять Уэстбрука, если «Лейкерс» добавят драфт-пики первого раунда. До сих пор «Лейкерс» воздерживались от включения в сделку более одного пика первого раунда.

В платежной ведомости «Пэйсерс» свободны 30 миллионов долларов, что делает приобретение Уэстбрука для них более легкой задачей, чем для большинства других команд. Ранее «Пэйсерс» и «Лейкерс» вели переговоры о возможном обмене с участием Бадди Хилда и Майлза Тернера.

«Юта» пока не может включить в сделку ни одного из игроков, которых она приобрела в обмен на Руди Гобера, но эти ограничения будут сняты до открытия тренировочных лагерей.

Перед сезоном этих «Лейкерс» называли главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века