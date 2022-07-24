Джон Коллинз был удален за шесть фолов в матче Drew League

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Форвард «Атланты» Джон Коллинз в субботу принял участие в матче полулюбительской лиги Drew League, но не доиграл встречу, покинув площадку из-за шести фолов.

«Это было опрометчиво. Джон Коллинз – первый игрок НБА, который был удален за фолы в истории Drew League», – объявил комментатор.

Команда Коллиза «Black Pearl Elite», за которую также выступал его партнер по «Хоукс» Трэй Янг, потерпела поражение со счетом 100:103.

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