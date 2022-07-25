Сергей Панов: «Смена названия «НН» знаменует собой перспективы к новым успехам в Лиге ВТБ»

Президент «Нижнего Новгорода» рассказал о сотрудничестве с букмекерской компанией PARI и смене официального названия клуба на «Пари Нижний Новгород».

«Привлечение частных средств – одна из важнейших задач в деятельности нашего клуба, и в этой связи мы благодарны компании PARI и правительству Нижегородской области за внимание к нашему спорту и желание развивать профессиональный баскетбол в регионе. Наш новый контракт говорит о том, что мы одинаково смотрим на концепцию роста и процветания профессионального баскетбола в России.

В истории нашего клуба уже были периоды, когда в названии команды звучал спонсор, оказывающий ключевую поддержку. Смена названия не должна пугать, наоборот, она знаменует собой перспективы к новым успехам в лиге ВТБ. Я уверен, что совместно с PARI наш клуб сможет выйти на новый уровень работы с аудиторией, что очевидно приведет и к улучшению спортивных результатов», – заявил Панов.

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