Сергей Панов: «Главное слабое место ЦСКА – расфокус команды»

Президент и генеральный менеджер «Нижнего Новгорода» поделился мнением о перспективах ЦСКА в плей-офф лиги ВТБ. «У нынешнего ЦСКА самое слабое место – расфокус команды. Они давно не играли серьезные матчи. Они в тяжелом психологическом состоянии после того, как не получили право играть в Евролиге. И все это сказывается на отношении команды к делу. Ни в коем случае они не халтурят, но внутреннее состояние на них давит. Игра против «Нижнего Новгорода» пошла им на пользу, потому что была нервная встряска. «ЦСКА» сейчас в состоянии, как будто их разбудили в 6 утра, а в 7 им надо было играть. Однажды у нас была такая ситуация на Олимпийских играх, когда в 9 утра была игра, а мы вышли совершенно разобранными. Вот примерно в таком состоянии был в матче против «Нижнего Новгорода». Я думаю, что дальше они начнут просыпаться, но пока они в расфокусе», – рассказал Панов в эфире «Взял Мяч Live».

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