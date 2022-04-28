Сергей Панов: «На Зорана Лукича давление не оказывается, он из дружественной страны»

Генеральный менеджер «Нижнего Новгорода» заявил, что главный тренер команды Зоран Лукич не испытывает никакого давления, работая в России.

«Он нормально работает, давление на него не оказывается, он из дружественной страны. Зоран – один из самых адекватных людей по отношению к нашей стране, не зря мы с ним долгие годы идем вместе», – приводит слова Панова ТАСС.

Сербский специалист является главным тренером сборной России с октября прошлого года.

Главная звезда сборной России – Зоран Лукич. Дал шанс молодым и обыграл Нидерланды в Перми