Сергей Панов: «На Зорана Лукича давление не оказывается, он из дружественной страны»

Теги сборная России Сергей Панов Нижний Новгород Зоран Лукич Единая лига ВТБ Баскетбол

Генеральный менеджер «Нижнего Новгорода» Сергей Панов заявил, что главный тренер команды Зоран Лукич не испытывает никакого давления, работая в России.

«Он нормально работает, давление на него не оказывается, он из дружественной страны. Зоран – один из самых адекватных людей по отношению к нашей стране, не зря мы с ним долгие годы идем вместе», – приводит слова Панова ТАСС.

Сербский специалист является главным тренером сборной России с октября прошлого года.

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