Сергей Панов: «У нас еще есть действующий контракт с тренером на следующий сезон»

Генеральный менеджер «Нижнего Новгорода» прокомментировал формат лиги ВТБ в предстоящем сезоне, рассказал о планах на трансферном рынке и отметил, что у команды есть действующий контракт с главным тренером .

«У нас ситуация понятная: количество игр в лиге надо увеличивать. Количество увеличили за счет двух команд. И за счет второй части турнира формат, к которому привыкли наши команды — две игры в неделю, — будет сохранен. Мы получили календарь. Количество матчей — порядка 32 игр в регулярном чемпионате и плей-офф. Я думаю, что чемпионат будет интересный.

Что у «Нижнего Новгорода» по трансферам по контрактам?

У нас все позиции важны, все игроки в ростере важны. У нас есть игроки, которые остались на контракте, и сейчас мы ведем работу по добавлению игроков на те позиции, которые еще свободны.

Сейчас, наверное, будет сложно в плане приглашения легионеров?

Просто никогда не бывает. Чем сложнее, тем интереснее. Будем стараться за счет цены и качества соблюсти баланс и предоставить на мир, на обозрение хорошую боеспособную команду, какой она всегда была. Тренер? У нас еще есть действующий контракт с тренером на следующий сезон», — сказал Панов.

По информации СМИ, Лукич станет новым главным тренером московского ЦСКА.

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