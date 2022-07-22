Инсайдер Крис Мэнникс: «Нетс» просят за Дюрэнта огромную цену»

По словам инсайдера Sports Illustrated Криса Мэнникса, слухи о возможном обмене ( ) за последние пару недель стихли в связи с тем, что запрашиваемая цена намного превышает то, что готовы отдать за Дюрэнта команды.

«Команды, которые вели переговоры с «Нетс» по Кевину Дюрэнту, пришли к выводу, что запрашиваемая цена по понятным причинам огромна.

Поэтому сейчас, в конце июля, в лиге просто нет команды, которая была бы готова принять такое предложение. Я думаю, что пыль уляжется на период от нескольких недель до месяца. А в конце августа мы увидим, как команды начнут пересматривать ситуацию и узнавать, осталась ли запрашиваемая цена такой же высокой», – сказал Мэнникс.

Ранее сообщалось, что «Бруклин» рассчитывает получить за Дюрэнта несколько драфт-пиков первого раунда и игрока уровня Матча всех звезд.

Куда может перейти Дюрэнт? Разбираем самые вероятные варианты обмена