Коллин Секстон не впечатлен предложением «Кавс»

Разыгрывающий не согласен с условиями нового долгосрочного контракта, которые были предложены клубом.

По информации инсайдера «Кавс» Криса Федора, Секстон и его окружение считают, что игрок заслуживает большей заработной платы.

Секстон является ограниченно свободным агентом. Он может принять квалификационное предложение и провести один сезон в «Кливленде» с зарплатой 7,2 миллиона долларов.

В минувшем сезоне 23-летний баскетболист сыграл всего 11 матчей, набирая в среднем 16 очков, 3,3 подбора и 2,1 передачи. В ноябре он перенес операцию по поводу разрыва мениска левого колена.

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