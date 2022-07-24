«Кавальерс» сделали Коллину Секстону предложение о долгосрочном контракте

Разыгрывающий «Кливленда» (23 года, 185 см) получил от клуба предложение о подписании нового долгосрочного контракта, сообщает инсайдер Крис Федор.

По словам Федора, «Кавальерс» считают предложение разумным, учитывая тот факт, что Секстон испытывает трудности на рынке свободных агентов и не получает других предложений.

Секстон является ограниченно свободным агентом. Сообщалось, что защитник может принять квалификационное предложение и провести один сезон в «Кливленде» с зарплатой 7,2 миллиона долларов.

В минувшем сезоне 23-летний баскетболист сыграл всего 11 матчей, набирая в среднем 16,0 очка, 3,3 подбора и 2,1 передачи за 28,7 минуты. В ноябре он перенес операцию по поводу разрыва мениска левого колена.

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