«Юта» изучила возможность обмена Конли на Секстона

«Юта» рассматривает возможность обмена разыгрывающего в «Кливленд» на .

Ранее проходила информация об интересе к Секстону со стороны «Джаз» и «Хит». Эти клубы заинтересованы в приглашении ограниченно свободного агента по схеме сайн-энд-трейд.

Как отмечает инсайдер Bleacher Report Джейк Фишер, «Кавальерс» не планируют выменивать еще одного разыгрывающего, поэтому вероятность перехода в команду Конли невелика.

«Из-за моей незрелости «Кливленд» недополучил несколько титулов». Леброн и Кайри много лет терзали друг друга, но снова хотят быть вместе