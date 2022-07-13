«Юта» изучила возможность обмена Конли на Секстона

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«Юта» рассматривает возможность обмена разыгрывающего Майка Конли в «Кливленд» на Коллина Секстона.

Ранее проходила информация об интересе к Секстону со стороны «Джаз» и «Хит». Эти клубы заинтересованы в приглашении ограниченно свободного агента по схеме сайн-энд-трейд.

Как отмечает инсайдер Bleacher Report Джейк Фишер, «Кавальерс» не планируют выменивать еще одного разыгрывающего, поэтому вероятность перехода в команду Конли невелика.

«Из-за моей незрелости «Кливленд» недополучил несколько титулов». Леброн и Кайри много лет терзали друг друга, но снова хотят быть вместе

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