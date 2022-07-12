«Майами» и «Юта» думают о подписании Коллина Секстона по схеме сайн-энд-трейд

и «Юта» интересуются вариантом с приобретением разыгрывающего по схеме сайн-энд-трейд.

Ранее сообщалось, что Секстон испытывает трудности с подписанием нового контракта, являясь ограниченно свободным агентом. Игрок может остаться в , который сделал ему квалификационное предложение на 7,2 миллиона долларов.

Секстон хочет зарабатывать более 20 миллионов в год. «Кавальерс» намерены платить игроку около 15 миллионов.

В минувшем сезоне 23-летний баскетболист сыграл всего 11 матчей, набирая в среднем 16,0 очка, 3,3 подбора и 2,1 передачи за 28,7 минуты. В ноябре он перенес операцию по поводу разрыва мениска левого колена.

Дюрэнт и Ирвинг ждут обмен из «Бруклина», Харден до сих пор не подписался, новых контрактов – уже на 2 млрд. В НБА открылось окно переходов