«Даллас» может попытаться заполучить Коллина Секстона

может попытаться усилить состав разыгрывающим .

Секстон является ограниченно свободным агентом и может получить желаемый контракт от другой команды, но обладающие правами на игрока «Кэвс» имеют возможность повторить любое предложение.

«Мэверикс» хотят усилить заднюю линию в связи с уходом Джейлена Брансона в «Нью-Йорк».

В минувшем сезоне 23-летний баскетболист сыграл всего 11 матчей, набирая в среднем 16,0 очка, 3,3 подбора и 2,1 передачи за 28,7 минуты. В ноябре он перенес операцию по поводу разрыва мениска левого колена.

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