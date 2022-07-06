Коллин Секстон не получает выгодных предложений и может принять квалифай «Кливленда» (7,2 млн долларов)

Атакующий защитник испытывает трудности с подписанием нового контракта, являясь ограниченно свободным агентом, и может остаться в .

Как сообщает Cleveland.com, лишь немногие команды готовы предложить баскетболисту желаемое предложение. Отмечается, что Секстон хочет зарабатывать более 20 миллионов долларов в год. «Кавальерс» намерены платить игроку около 15 миллионов долларов.

Не исключено, что Секстон в итоге примет квалификационное предложение и проведет один сезон в «Кливленде» с зарплатой 7,2 миллиона долларов, после чего станет неограниченно свободным агентом.

В минувшем сезоне 23-летний баскетболист сыграл всего 11 матчей, набирая в среднем 16,0 очка, 3,3 подбора и 2,1 передачи за 28,7 минуты. В ноябре он перенес операцию по поводу разрыва мениска левого колена.

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