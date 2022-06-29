«Бостон» и «Бруклин» претендуют на Джона Коллинза

Форвард «Атланты» Джон Коллинз входит в сферу интересов нескольких команд, сообщает инсайдер Bleacher Report Джейк Фишер.

По информации Фишера, во время драфта игрока хотели приобрести , , и .

Отмечается однако, что в данный момент только ведет активные переговоры об обмене Коллинза.

«Хоукс» твердо намерены обменять форварда этим летом. В минувшем сезоне 24-летний баскетболист провел 54 матча, набирая в среднем 16,2 очка, 7,8 подбора и 1,8 передачи.

Старт переходов в НБА: где в новом сезоне будут играть Ирвинг, Харден, Бил, Лавин? Онлайн