«Бостон» и «Бруклин» претендуют на Джона Коллинза

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Форвард «Атланты» Джон Коллинз входит в сферу интересов нескольких команд, сообщает инсайдер Bleacher Report Джейк Фишер.

По информации Фишера, во время драфта игрока хотели приобрести «Бостон»«Бруклин»«Портленд» и «Сакраменто».

Отмечается однако, что в данный момент только «Сан-Антонио» ведет активные переговоры об обмене Коллинза.

«Хоукс» твердо намерены обменять форварда этим летом. В минувшем сезоне 24-летний баскетболист провел 54 матча, набирая в среднем 16,2 очка, 7,8 подбора и 1,8 передачи.

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