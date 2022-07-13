«Добро пожаловать в Мекку». «Никс» объявили о переходе Джейлена Брансона

объявил о подписании контракта с разыгрывающим , который будет выступать под номером 11.

Баскетболист перешел в «Никс» в качестве свободного агента, договорившись о четырехлетнем соглашении на сумму около 110 миллионов долларов.

«Добро пожаловать в Мекку» – написал нью-йоркский клуб в твиттере.

Джейлен провел за четыре сезона. В минувшем регулярном чемпионате его показатели составили 16,3 очка, 3,9 подбора и 4,8 передачи в среднем за матч.

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