«Добро пожаловать в Мекку». «Никс» объявили о переходе Джейлена Брансона

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«Нью-Йорк» объявил о подписании контракта с разыгрывающим Джейленом Брансоном, который будет выступать под номером 11.

Баскетболист перешел в «Никс» в качестве свободного агента, договорившись о четырехлетнем соглашении на сумму около 110 миллионов долларов.

«Добро пожаловать в Мекку» – написал нью-йоркский клуб в твиттере.

Джейлен провел за «Даллас» четыре сезона. В минувшем регулярном чемпионате его показатели составили 16,3 очка, 3,9 подбора и 4,8 передачи в среднем за матч.

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