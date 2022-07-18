«Нетс» настаивают на включении Скотти Барнса в сделку по Кевину Дюрэнту

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По словам инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, «Бруклин» не будет рассматривать вариант обмена Кевина Дюрэнта в «Торонто», если «Рэпторс» не включат в сделку лучшего новичка прошлого сезона Скотти Барнса.

Ранее сообщалось, что «Торонто» возражает против включения Барнса в возможную сделку по приобретению Дюрэнта. При этом отмечалось, что это может быть переговорной уловкой генерального менеджера «Рэпторс» Масаи Уджири, у которого есть опыт заключения крупных сделок.

По словам Воджнаровски, «Бруклин» продолжает активно работать над обменом Дюрэнта и пытается найти выгодную сделку.

20-летний форвард Барнс в дебютном сезоне в лиге набирал 15,3 очка, 7,5 подбора и 3,5 передачи в среднем за матч.

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