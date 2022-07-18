«Нетс» настаивают на включении Скотти Барнса в сделку по Кевину Дюрэнту

По словам инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, «Бруклин» не будет рассматривать вариант обмена в , если «Рэпторс» не включат в сделку лучшего новичка прошлого сезона .

Ранее сообщалось, что «Торонто» возражает против включения Барнса в возможную сделку по приобретению Дюрэнта. При этом отмечалось, что это может быть переговорной уловкой генерального менеджера «Рэпторс» Масаи Уджири, у которого есть опыт заключения крупных сделок.

По словам Воджнаровски, продолжает активно работать над обменом Дюрэнта и пытается найти выгодную сделку.

20-летний форвард Барнс в дебютном сезоне в лиге набирал 15,3 очка, 7,5 подбора и 3,5 передачи в среднем за матч.

Куда может перейти Дюрэнт? Разбираем самые вероятные варианты обмена