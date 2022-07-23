Карл-Энтони Таунс – о перспективах «Вулвс»: «Пришло время побеждать. Чемпионство или провал»

Центровой «Миннесоты» рассчитывает, что команда с нового сезона включится в борьбу за титул.

«Пришло время побеждать. Чемпионство или провал.

Я действительно ожидаю, что у нас будет много побед. Хочу побеждать. Не собираюсь сейчас уходить от ответов и придуриваться, я хочу принести Миннесоте чемпионский титул.

Переход Руди Гобера станет важной составляющей этого процесса. Если мы добьемся главной цели, то он будет очень значимой частью такой команды. Моя задача в том, чтобы максимально ему в этом помогать, равно как и он должен делать это для меня. Там, где начинаются мои слабые стороны, у него начинаются сильные, и наоборот. Мы сможем играть друг с другом», – заявил Таунс.

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