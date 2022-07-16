Руди Гобер: «Хочу видеть Джоэла Эмбиида в сборной Франции»

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Новобранец «Миннесоты» Руди Гобер прокомментировал получение французского гражданства центровым «Филадельфии» Джоэлом Эмбиидом.

Эмбиид, будучи уроженцем Камеруна, получил паспорт гражданина Франции и намерен сыграть за сборную этой страны на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«В мире есть только один Джоэл Эмбиид, и я хотел бы увидеть его в майке сборной Франции. В конце концов, это будет решать тренер. Но никто бы не отказался от такого игрока. Как только он присоединится к команде, станет частью нашей химией и нашего стиля, мы получим очень хорошее усиление», – сказал Гобер.

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