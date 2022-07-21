Руководитель клуба НБА: «Лейкерс» должны выменять Малика Бизли, он не нужен «Юте»

Руководитель одного из клубов Западной конференции считает, что «Лейкерс» должны сосредоточиться на приобретении атакующего защитника «Юты» Малика Бизли.

Бизли недавно перешел в «Джаз» по итогам крупного обмена с участием звездного центрового .

«Не важно, получат Кайри Ирвинга или нет, им нужны шутеры. Вот почему они прорабатывают варианты. Они интересовались Эриком Гордоном, но у них пока нет активов, чтобы заполучить его. «Рокетс» почему-то не хотят его отпускать.

«Лейкерс» должны обратить внимание на , если «Юта» сделает его доступным для обмена. Они интересовались им еще тогда, когда он был в «Миннесоте». Теперь они могут попытаться заполучить его в ситуации, когда он не нужен «Джаз». «Лейкерс» придется отказаться от одного из своих пиков, но это реально», – заявил анонимный руководитель.

В минувшем сезоне Бизли набирал за «Миннесоту» 12,1 очка, 2,9 подбора и 1,5 передачи в среднем за матч.

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