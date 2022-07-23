Карл-Энтони Таунс – о дуэте с Эдвардсом: «Постараемся показать уровень, которого не видели со времен Кобе и Шака»

Центровой «Миннесоты» рассказал о том, каким видит развитие своего дуэта с .

«Постараемся показать уровень, которого не видели со времен Кобе и Шака, если это возможно. Делать то, что получается у нас лучше всего.

Нам нужно просто оставаться теми, кем мы являемся, и развивать свою игру во всех ее аспектах. Мне нужно над многим работать, Энтони нужно над многим работать, но если мы сможем действовать сообща, стабильно расти и полагаться друг на друга, быть приверженными организации и стремиться к победам, то все будет хорошо», – заявил Таунс.

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