Зайон получит менее 193 млн долларов, если «Пеликанс» отчислят его

Инсайдер ESPN Бобби Маркс раскрыл детали подписанного недавно соглашения между и форвардом .

Зайон получит 193 миллиона долларов за следующие пять лет. Эта сумма может вырасти до 231 миллиона долларов, если игрок попадет в одну из символических пятерок в следующем сезоне.

Как отмечает Маркс, контракт полностью гарантирован, но содержит предварительную оговорку о травмах, а также критерии по количеству сыгранных матчей.

Соглашение Уильямсона похоже на сделку с «Филадельфией». В обоих случаях клуб должен отчислить игрока, чтобы он получил меньше гарантированной суммы.

Зайон полностью пропустил минувший сезон из-за перелома стопы.

От Йокича до Зайона: кто разбогател в НБА? За неделю со звездами заключили контракты на $2 млрд!