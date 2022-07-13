Зайон получит менее 193 млн долларов, если «Пеликанс» отчислят его

Теги Новый Орлеан Филадельфия НБА ESPN Джоэл Эмбиид Зайон Уильямсон Бобби Маркс Баскетбол

Инсайдер ESPN Бобби Маркс раскрыл детали подписанного недавно соглашения между «Новым Орлеаном» и форвардом Зайоном Уильямсоном.

Зайон получит 193 миллиона долларов за следующие пять лет. Эта сумма может вырасти до 231 миллиона долларов, если игрок попадет в одну из символических пятерок в следующем сезоне.

Как отмечает Маркс, контракт полностью гарантирован, но содержит предварительную оговорку о травмах, а также критерии по количеству сыгранных матчей.

Соглашение Уильямсона похоже на сделку Джоэла Эмбиида с «Филадельфией». В обоих случаях клуб должен отчислить игрока, чтобы он получил меньше гарантированной суммы.

Зайон полностью пропустил минувший сезон из-за перелома стопы.

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