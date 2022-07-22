Джинни Басс: «Владельцы других клубов говорят, что «Лейкерс» заполучили отличного тренера»

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Владелица «Лейкерс» Джинни Басс призналась, что владельцы других клубов лиги высоко оценили решение «Лейкерс» назначить Дарвина Хэма на должность главного тренера.

«Я очень верю в Дарвина Хэма.

На заседании Совета управляющих мне говорили: «Мы проводили собеседование с вашим парнем, вы заполучили отличного тренера» или «Он работал на нас, вам достался отличный парень».

Его репутация в лиге вызывает у меня чувство гордости, когда я слышу, как сильно им восхищаются. Мы заполучили действительно хорошего тренера», – сказала Джинни Басс.

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