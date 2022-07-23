Джерри Уэст – о словах Редика про сантехников и пожарников: «Неуважение. Кузи и те игроки проложили путь и дали ему возможность заработать»

Легендарный игрок НБА Джерри Уэст прокомментировал слова завершившего карьеру об уровне игры в лиге в 60-е и 70-е.

Редик ранее усомнился в величии и его месте в списке лучших первых номеров, сказав, что тот играл в не самую конкурентоспособную эпоху в истории НБА.

«Боб Кузи когда-нибудь попадал с игры более 40%? Было такое? Ни разу не было. А ведь его держали сантехники и пожарные», – заявил Редик.

«Игра очень сильно изменилась, спору нет. Спортсмены сейчас совсем другие. Я немного знаю Редика, он умный парень, хороший, но расскажите мне, какой была его карьера? Что он делал, чтобы оказывать влияние на исход матчей? Набирал 12 очков за игру?

Статистика имеет значение... Игроки сейчас не такие, какими были раньше. Джей Джей точно не защищался против элитных соперников. Ну а придираться можно к кому угодно. Редик был добротным игроком. Но единственная причина, по которой я говорю о нем, по которой у него было место в команде – его способность бросать мяч.

Я был атлетичным, опережал свое время, и у меня был невероятный азарт, спортивная злость. Но в целом в то время у игроков не было возможностей, чтобы работать над собой. У них не было этих залов и комплексов. Джей Джей должен быть благодарен за то, что заработал столько, сколько он заработал. Боб Кузи и все эти ребята проложили путь. Говорить о них в таком тоне – большое неуважение», – сказал Уэст.

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