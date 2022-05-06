Редик раскритиковал «Лейкерс» за помощь Фила Джексона при поиске нового тренера: «Такова их модель»

Эксперт Джей Джей Редик раскритиковал «Лейкерс» за использование советов легендарного тренера при поиске нового главного тренера.

По мнению бывшего игрока НБА, «озерники» не могут отойти от привычного для них способа принятия решений, который ежегодно приводит к ошибкам.

«Вспомним результаты работы Фила Джексона в «Нью-Йорке» в качестве руководителя, показатель команды, те люди, которых он нанимал. Что же, такова модель . Они действуют по своей привычной модели. Другие команды так не делают», – заявил Редик.

В НБА – время вручения индивидуальных наград. В этом году ругают все: правила, критерии, призеров, жюри, даже дизайн трофеев