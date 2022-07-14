Джерри Уэст: «Обмен Дюрэнта не состоится. За него невозможно дать полноценную компенсацию»

Легендарный игрок и управленец НБА Джерри Уэст высказал свое мнение по ситуации с форвардом «Нетс» , который выразил желание сменить команду.

«Я хорошо знаю Дюрэнта, мы пересекались в «Голден Стэйт». Очень хороший человек. Люди не осознают, насколько он хорош по человеческим качествам.

Запрос на обмен? Мое мнение таково, что обмен Дюрэнта не состоится. За него просто невозможно дать полноценную компенсацию. Недавно и «Юта» совершили сделку. Все видели, как много было отдано за отличного специалиста по игре в защите. Что тогда нужно отдавать за Дюрэнта?» – заявил Уэст.

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