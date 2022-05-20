Боб Кузи ответил Редику: «Я играл против сантехников и пожарников? Люди без таланта всегда будут делать себе имя, критикуя других»

Прославленный разыгрывающий «Селтикс» Боб Кузи ответил на критику экс-игрока , эксперта ESPN Джей Джей Редика.

Редик ранее усомнился в величии Кузи и его месте в списке лучших первых номеров, сказав, что тот играл в не самую конкурентоспособную эпоху в истории НБА.

«Боб Кузи когда-нибудь попадал с игры более 40%? Было такое? Ни разу не было. А ведь его держали сантехники и пожарные», – заявил Редик.

Кузи высказался в защиту баскетбола и его представителей середины прошлого века.

«Люди без особого таланта всегда будут пытаться сделать себе имя и привлечь к себе внимание, критикуя других. Отвечая на что-то подобное, вы играете им на руку. Я не буду этого делать. Но я выступлю в защиту пожарных и сантехников, которые были упомянуты.

Я просто назову несколько имен, назову людей, с которыми я играл и против которых я играл. Что там с м? , ну да, видимо, он тоже боролся с огнем. Лучший легкий форвард, который когда-либо выходил на площадку, парень по имени . Мой коллега, в честь которого тоже была учреждена награда, человек по имени Оскар Робертсон, который считался лучшим игроком, возможно, во всем баскетболе. был не так уж и плох... Я мог бы продолжать и продолжать. Надо думать, в те времена у нас были лучшие пожарные и сантехники на планете», – сказал Кузи.

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