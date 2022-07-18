Джей Джей Редик: «Через два-три года «Детройт» станет одной из лучших команд Восточной конференции»

Теги Детройт Джей Джей Редик НБА Трой Уивер Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Джей Джей Редик заявил, что «Детройт» скоро станет претендентом на чемпионский титул.

«Трой Уивер проделал выдающуюся работу. Не знаю, произойдет ли это в следующем сезоне, но они совершат скачок в стиле «Оклахомы», которая внезапно стала командой уровня плей-офф, а в следующем сезоне претендентом на титул.

Мне не терпится увидеть, как они будут играть в ближайшие два-три года, потому что я думаю, что через два-три года они станут одной из лучших команд Восточной конференции», – сказал Редик.

Фаната избил будущий член Зала Славы: драки с болельщиками у «Пистонс» были и до того, как это стало модно

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные