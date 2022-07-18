Джей Джей Редик: «Через два-три года «Детройт» станет одной из лучших команд Восточной конференции»

Бывший игрок , ныне эксперт ESPN Джей Джей Редик заявил, что скоро станет претендентом на чемпионский титул.

«Трой Уивер проделал выдающуюся работу. Не знаю, произойдет ли это в следующем сезоне, но они совершат скачок в стиле «Оклахомы», которая внезапно стала командой уровня плей-офф, а в следующем сезоне претендентом на титул.

Мне не терпится увидеть, как они будут играть в ближайшие два-три года, потому что я думаю, что через два-три года они станут одной из лучших команд Восточной конференции», – сказал Редик.

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