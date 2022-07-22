Эрик Паскалл – о возможном переходе в «Панатинаикос»: «Ложная информация»

Американский центровой Эрик Паскалл (25 лет, 198 см) опроверг сообщение о возможном переходе в греческий «Панатинаикос».
«Ложная информация. Я ни на что не соглашался», – написал игрок на своей странице в Twitter.
Паскалл всю профессиональную карьеру провел в НБА. В минувшем сезоне Эрик отыграл 58 матчей за «Джаз», набирая 5,8 очка и 1,8 подбора в среднем за игру.
Этим летом Паскалл стал свободным агентом.
Джеймс Харден – все еще свободный агент. Разве он уходит из «Филадельфии»? И при чем тут бывший совладелец клуба?