Эрик Паскалл – о возможном переходе в «Панатинаикос»: «Ложная информация»

Американский центровой (25 лет, 198 см) опроверг сообщение о возможном переходе в греческий .

«Ложная информация. Я ни на что не соглашался», – написал игрок на своей странице в Twitter.

Паскалл всю профессиональную карьеру провел в . В минувшем сезоне Эрик отыграл 58 матчей за «Джаз», набирая 5,8 очка и 1,8 подбора в среднем за игру.

Этим летом Паскалл стал свободным агентом.

Джеймс Харден – все еще свободный агент. Разве он уходит из «Филадельфии»? И при чем тут бывший совладелец клуба?