Эрик Паскалл – о возможном переходе в «Панатинаикос»: «Ложная информация»

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Американский центровой Эрик Паскалл (25 лет, 198 см) опроверг сообщение о возможном переходе в греческий «Панатинаикос».

«Ложная информация. Я ни на что не соглашался», – написал игрок на своей странице в Twitter.

Паскалл всю профессиональную карьеру провел в НБА. В минувшем сезоне Эрик отыграл 58 матчей за «Джаз», набирая 5,8 очка и 1,8 подбора в среднем за игру.

Этим летом Паскалл стал свободным агентом.

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