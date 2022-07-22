«Панатинаикос» хочет подписать Эрика Паскалла

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Греческий «Панатинаикос» заинтересован в подписании центрового Эрика Паскалла (25 лет, 198 см).

Об этом сообщает инсайдер Джордж Заккас.

Паскалл всю профессиональную карьеру провел в НБА. В минувшем сезоне Эрик отыграл 58 матчей за «Джаз», набирая 5,8 очка и 1,8 подбора в среднем за игру.

Этим летом Паскалл стал свободным агентом.

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