«Панатинаикос» хочет подписать Эрика Паскалла

Греческий «Панатинаикос» заинтересован в подписании центрового Эрика Паскалла (25 лет, 198 см).
Об этом сообщает инсайдер Джордж Заккас.
Паскалл всю профессиональную карьеру провел в НБА. В минувшем сезоне Эрик отыграл 58 матчей за «Джаз», набирая 5,8 очка и 1,8 подбора в среднем за игру.
Этим летом Паскалл стал свободным агентом.
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