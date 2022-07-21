«Виртус» преодолеет наименьшее расстоение при перелетах в следующем сезоне Евролиги, «Маккаби» – наибольшее

Twitter-аккаунт Basket Data Scouting опубликовал инфографику, которая демонстрирует, какое расстояние придется преодолеть командам Евролиги за регулярный чемпионат сезона-2022/23.
Самое большое расстояние придется пролететь тель-авивскому «Маккаби» – 70 513 километров. Наименьшее расстояние преодолеет «Виртус» из Болоньи – 31 371.
При этом у «Баварии» самый низкий процент сэкономленных километров благодаря двойным игровым неделям (7,8). У «Панатинаикоса» – самый высокий (16,5).
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