Никола Миротич выбыл на шесть месяцев из-за травмы ахиллова сухожилия

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Форвард «Барселоны» Никола Миротич получил серьезную травму ахиллова сухожилия, сообщает Telesport.rs. По предварительным прогнозам, игрок пропустит около шести месяцев.

В минувшем сезоне Евролиги Миротич набирал 16,6 очка, 5,1 подбора и 1,2 передачи в среднем за матч, реализуя 45 процентов бросков из-за дуги. Эти показатели принесли ему первую в карьере награду MVP Евролиги.

31-летний форвард также был включен в первую символическую сборную Евролиги.

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