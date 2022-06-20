«У нас есть характер. Играем так, как нам говорят». Никола Миротич не согласился с Шарунасом Ясикявичюсом

Форвард «Барселоны» (31 год, 208 см) резко отреагировал на проигрыш «Реалу» в финальной серии чемпионата Испании (1-3).

Ранее после поражения «Барсы» от в полуфинале Евролиги-2022 (83:86) главный тренер каталонцев посетовал на то, что команде не хватает инстинкта убийцы.

«Сезон был неудачным. Я не согласен с тем, что это связано с отсутствием характера. Мы играем так, как нам говорят. Мы провалились не потому, что не хотели или не выкладывались по полной.

Все ждут от «Барсы» больше титулов. Выиграть один трофей или выйти в финал недостаточно. По какой-то причине команда немного подсела за последние два месяца. Когда нам нужно было добавить, мы этого не сделали. Такова реальность», – заявил Миротич.

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