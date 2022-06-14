Энтони Рэндольф разорвал крестообразную связку колена

Форвард «Реала» Энтони Рэндольф порвал крестообразную связку в первом матче финальной серии чемпионата Испании против «Барселоны» (88:75).
Баскетболист получил травму в первой половине встречи, когда защищался против Николы Миротича.
Согласно официальному сообщению мадридского клуба, у Рэндольфа диагностирован полный разрыв передней крестообразной связки левого колена. В ближайшие дни игроку предстоит операция.
Энтони пропустил большую часть сезона-2020/21 из-за разрыва ахилла.
В нынешнем сезоне Евролиги американец провел 20 матчей, набирая в среднем 3,1 очка и 1,9 подбора.
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