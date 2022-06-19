Никола Миротич накануне 4-го матча финала ACB: «Мы должны бороться насмерть»

Форвард «Барселоны» рассказал, что нужно сделать его команде, чтобы сравнять счет в финальной серии плей-офф ACB против «Реала» (1-2).

«Мы знаем об ошибках, которые совершили, и знаем, как с ними справиться, но одно дело говорить об этом, а другое — показать это на площадке.

«Реал» заслужил те две победы. Во втором матче мы показали очень хорошую игру, и она должно стать для нас примером. Нам нужно играть жестче, стабильнее и лучше. Если будем играть активнее и быстрее в нападении, у нас будет больше шансов на победу.

Мы должны бороться насмерть. Спады дорого нам обошлись. «Реал» показывает отличный баскетбол, но нам нужно думать о своей игре», – сказал Миротич.

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