Жоан Лапорта: «Так проигрывать, как мы проиграли «Реалу» в Белграде, неприемлемо»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта выразил разочарование тем, что команда проиграла полуфинал , и прокомментировал возможное сокращение бюджета, вызванное текущим финансовым положением клуба.

«Выход в «Финал четырех» — это всегда хорошо. Но так проигрывать, как мы проиграли «Реалу» в Белграде, неприемлемо. Мы должны поблагодарить Миротича за то, что он привносит в команду, он провел отличный матч, но, к сожалению, мы не смогли победить.

Очевидно, мы были разочарованы, потому что ситуация повернулась не так, как мы хотели. Мы вышли в «Финал четырех», выиграли матч за третье место у «Олимпиакоса», теперь посмотрим, как сложится плей-офф ACB.

Хочу посмотреть, чем закончится сезон, прежде чем принимать какое-либо решение. Сейчас нужно сосредоточиться на лиге, а потом все оценим», – сказал Лапорта.

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