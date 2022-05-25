Жоан Лапорта: «Так проигрывать, как мы проиграли «Реалу» в Белграде, неприемлемо»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Барселона Реал Жоан Лапорта чемпионат Испании Никола Миротич Баскетбол

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта выразил разочарование тем, что команда проиграла полуфинал Евролиги «Реалу», и прокомментировал возможное сокращение бюджета, вызванное текущим финансовым положением клуба.

«Выход в «Финал четырех» — это всегда хорошо. Но так проигрывать, как мы проиграли «Реалу» в Белграде, неприемлемо. Мы должны поблагодарить Миротича за то, что он привносит в команду, он провел отличный матч, но, к сожалению, мы не смогли победить.

Очевидно, мы были разочарованы, потому что ситуация повернулась не так, как мы хотели. Мы вышли в «Финал четырех», выиграли матч за третье место у «Олимпиакоса», теперь посмотрим, как сложится плей-офф ACB.

Хочу посмотреть, чем закончится сезон, прежде чем принимать какое-либо решение. Сейчас нужно сосредоточиться на лиге, а потом все оценим», – сказал Лапорта.

Ясикявичюс сел в лужу, фаны «Оли» – огонь, Мицич – великий. Что случилось в «Финале четырех», который в России почти никто не видел

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные