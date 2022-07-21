Бэм Адебайо – о слухах: «Что есть, то есть. Контролируй то, что можешь контролировать»

Центровой признался, что старается не обращать внимание на слухи о своем возможном обмене на в .

«Что есть, то есть. Контролируй то, что можешь контролировать.

Очевидно, что есть такая возможность, но на мой взгляд нужно контролировать то, что ты можешь контролировать. От меня ничего не зависит. Поэтому я занимаюсь своими делами. Я рано встаю, тренируюсь, веселюсь с детьми, затем иду домой и ложусь спать», – сказал Адебайо.

Куда может перейти Дюрэнт? Разбираем самые вероятные варианты обмена