Боб Майерс: «Мне нравится наша нынешняя команда»

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Генеральный менеджер «Голден Стэйт» Боб Майерс опроверг возможность возвращения Кевина Дюрэнта в «Уорриорз», заявив, что хотел бы дать своему нынешнему составу шанс повторить успех прошлого сезона.

«Мне нравится наша нынешняя команда. Я хочу дать ребятам шанс повторить успех. У нас отличный состав. Это будет интересно.

В прошлом сезоне мы были в роли преследователей. Теперь, я полагаю, мы снова стали теми, кого преследуют, чего я не ожидал. Посмотрим. Думаю, мы справимся», – сказал Майерс.

Помните, как Дюрэнт переходил в «Голден Стэйт»? Клэй всех веселил, Грин плакал (?), а Карри должен был объясниться

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