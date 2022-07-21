Боб Майерс: «Мне нравится наша нынешняя команда»

Генеральный менеджер «Голден Стэйт» опроверг возможность возвращения в «Уорриорз», заявив, что хотел бы дать своему нынешнему составу шанс повторить успех прошлого сезона.

«Мне нравится наша нынешняя команда. Я хочу дать ребятам шанс повторить успех. У нас отличный состав. Это будет интересно.

В прошлом сезоне мы были в роли преследователей. Теперь, я полагаю, мы снова стали теми, кого преследуют, чего я не ожидал. Посмотрим. Думаю, мы справимся», – сказал Майерс.

Помните, как Дюрэнт переходил в «Голден Стэйт»? Клэй всех веселил, Грин плакал (?), а Карри должен был объясниться