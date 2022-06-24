Роб Пелинка: «Решение по Остину Ривзу, Стэнли Джонсону и Уэньину Гэбриэлу еще не принято»

Теги возможные переходы Лейкерс НБА Роб Пелинка Стэнли Джонсон Уэньин Гэбриэл Остин Ривз Баскетбол

Генеральный менеджер «Лейкерс» Роб Пелинка отметил, что клуб еще не принял решение касательно опции продления в контрактах Остина Ривза, Стэнли Джонсона и Уэньина Гэбриэла.

«Что я могу сказать, так это то, что все трое этих парней очень усердно работали, и нам нравится то, что мы видим. Мы еще не приняли окончательное решение, и, конечно, возможны сделки на рынке свободных агентов.

Я не хочу предсказывать, каким будет решение по этим игрокам. Но мы очень положительно относимся ко всем троим, и очень здорово, что они усердно тренируются с Дарвином Хэмом и его штабом. Мы видим рост даже за последний месяц», – сказал Пелинка.

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