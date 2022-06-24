Роб Пелинка: «Решение по Остину Ривзу, Стэнли Джонсону и Уэньину Гэбриэлу еще не принято»

Генеральный менеджер «Лейкерс» Роб Пелинка отметил, что клуб еще не принял решение касательно опции продления в контрактах Остина Ривза, Стэнли Джонсона и Уэньина Гэбриэла.
«Что я могу сказать, так это то, что все трое этих парней очень усердно работали, и нам нравится то, что мы видим. Мы еще не приняли окончательное решение, и, конечно, возможны сделки на рынке свободных агентов.
Я не хочу предсказывать, каким будет решение по этим игрокам. Но мы очень положительно относимся ко всем троим, и очень здорово, что они усердно тренируются с Дарвином Хэмом и его штабом. Мы видим рост даже за последний месяц», – сказал Пелинка.
Драфт НБА-2022. Банкеро – первый номер, «Никс» избавились от Кембы, в «Оклахоме» два Уильямса: Джейлен и Джейлин