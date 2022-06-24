Роб Пелинка: «Решение по Остину Ривзу, Стэнли Джонсону и Уэньину Гэбриэлу еще не принято»

Генеральный менеджер отметил, что клуб еще не принял решение касательно опции продления в контрактах , и Уэньина Гэбриэла.

«Что я могу сказать, так это то, что все трое этих парней очень усердно работали, и нам нравится то, что мы видим. Мы еще не приняли окончательное решение, и, конечно, возможны сделки на рынке свободных агентов.

Я не хочу предсказывать, каким будет решение по этим игрокам. Но мы очень положительно относимся ко всем троим, и очень здорово, что они усердно тренируются с Дарвином Хэмом и его штабом. Мы видим рост даже за последний месяц», – сказал Пелинка.

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