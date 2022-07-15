Агент Ривза: «Остин выругался, когда «Лейкерс» попросили его отдохнуть хотя бы недельку»

Аарон Рейли, агент защитника , рассказал о настрое, с которым его клиент готовится ко второму сезону в НБА.

«Остин понимает, какая у него сейчас есть возможность. Речь не только о следующем сезоне, но в целом. Он создал для себя неплохую позицию, занял определенную нишу.

«Лейкерс» тут недавно попросили его отдохнуть хотя бы недельку. Ответ был в духе: «К черту это. Я буду работать». Посмотрим, какие это даст результаты», – заявил Рейли.

24-летний Ривз в дебютном для себя сезоне НБА набирал 7,3 очка, 3,2 подбора и 1,8 передачи в среднем за игру.

Леброн – первый игрок НБА, которому удалось стать миллиардером по ходу карьеры. Как это получилось?